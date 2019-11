Hochachtung für den Test

Zu der Leserbriefseite vom 22. November über den Gottesdiensttest: Ich möchte der Redaktion meine Hochachtung aussprechen. Ich dachte nicht, dass diese Serie soviel Reaktionen auslösen würde. Sie haben es geschafft, dass man sich mit dem Thema Gottesdienst beschäftigt hat.

Seit letztem Jahr kann ich auch Wortgottesdienste abhalten, aber diejenigen, die man ansprechen möchte, sind leider nicht im Gottesdienst. Ich muss dem Leserbriefschreiber Puls recht geben: Wahrscheinlich geht es uns zu gut. Anselm Grün sagt, wem die Wurzeln fehlen, tut sich schwer im Leben. Genau das haben wir momentan bei unseren Kindern und Jugendlichen. Oft würden die Kinder gerne in den Gottesdienst gehen, aber die Eltern haben anderes geplant.

Dann möchte ich noch sagen über die Kritik an der Kirche: Wo man Kritik sucht, findet man was zu kritisieren, nicht nur an der Kirche, sondern auch an Politik und Menschen. Besser ist es, sich einzubringen, dann braucht man nicht zu kritisieren. Übrigens, ich bin auch Abonnement und ich finde die Berichterstattung zum Thema Gottesdienst sehr gut. Roswitha Kroder

Schlaifhausen