Hobbykünstler stellen in Ebern aus

Erneut präsentieren nach der erfolgreichen Premiere am Weihnachtsmarkt Hobbykünstler in der Rathaushalle in Ebern ihre Produkte. Beim Lätaremarkt am Sonntag, 31. März, zeigen zehn Aussteller ihre individuell und handwerklich hergestellten kleinen Kunstwerke. Die Palette reicht von Modeschmuck über Nähsachen, Perlenfiguren, Grußkarten, Handtaschen, Geldbeutel, Holzdekoration und Wollsocken bis zu Dosen- und Flaschen-Upcycling. Die Näherinnen, Bastlerinnen und Strickerinnen stammen überwiegend aus der Region, reisen aber auch bis aus Nürnberg an. Organisiert wird die Veranstaltung von der Tourismus- und Werbegemeinschaft. Der Hobbykünstlermarkt in der beheizten Rathaushalle ist am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet und stellt eine optimale Ergänzung zu den Direktvermarktern und Fairtrade-Waren am Neptunsbrunnen dar. Foto: RK