Hobbykünstler stellen ihre Werke aus

Die Stadt und die Volkshochschule Zeil laden am Wochenende, Samstag, 6., und Sonntag, 7. April, zu einer Ausstellung der Zeiler Hobbykünstler in die Tuchanger-Halle ein. Bürgermeister Thomas Stadelmann (SPD) eröffnet am Samstag um 14 Uhr die Ausstellung mit ausgewählten Werken von annähernd 20 Zeiler Hobbykünstlern und Kunstschaffenden. An diesem Nachmittag stellen auch einige Künstler ihre Bilder und Maltechniken wie Fließtechnik mit Silikon, digitales Zeichnen, Karikaturen oder Kolorieren vor. Auch Patchwork-, Holz- und Tonarbeiten werden gezeigt. Die Ausstellung ist am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. red