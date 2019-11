Hobbykünstler laden ein ins Vereinshaus

Am Sonntag, 24. November, veranstaltet das Generationen-Zentrum der Stadt Herzogenaurach einen Hobby- und Künstlermarkt im Erdgeschoss und im ersten Stock des Vereinshauses in der Hinteren Gasse. Von 10 bis 17 Uhr stellen Hobbykünstler aus Herzogenaurach und der Umgebung ihre Werke aus und bieten sie zum Verkauf an. Zugelassen sind dabei ausschließlich nichtgewerbliche Anbieter. Es können Kunst- und Gebrauchsgegenstände aus fast allen kreativen Hobbybereichen besichtigt und erworben werden.

Darunter ist vieles, was sich als Weihnachtsgeschenk eignet. Für das leibliche Wohl sorgt die Bäckerei Polster mit Kaffee und Snacks.

Während die Eltern in Ruhe schauen können, gibt es für die kleinen Besucher Märchenstunden mit den Lesepaten auf der Bühne. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. red