Bezrikstagung

Hobbygärtner treffen sich

Der Bezirksverband Mittelfranken für Gartenbau und Landespflege hält am Samstag, 16. Februar, seine Bezirksverbandstagung um 9.30 Uhr im Forum der Barmherzigen Brüder in Gremsdorf ab. Unter anderem we...