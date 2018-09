Hobbygärtner tauschen ihre Pflanzen

Zum festen Bestandteil im Jahresprogramm des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins gehören die Pflanzen-Tauschbörse und die traditionelle Schulbaum-Aktion. Beide Veranstaltungen finden am kommenden Samstag, 15. September, auf dem Vereinsgrundstück in der Weinbergstraße statt. Am Samstag können alle - auch Nichtmitglieder - ab 13 Uhr auf dem Vereinsgrundstück Pflanzen jeglicher Art kostenlos bringen, tauschen oder einfach nur mitnehmen. Am Samstag geht auch die im Landkreis einzigartige Schulbaum-Aktion in die nächste Runde. Erneut durften sich die Schulanfänger ihren Lieblingsobstbaum aussuchen, den sie am Samstag geschenkt bekommen. Die Übergabe der Schulbäume an die diesjährigen ABC-Schützen erfolgt um 14 Uhr durch Bürgermeisterin Susanne Grebner. red