Hobby-Poeten stellen sich dem Höchstadter Publikum

Poetry Slam - das ist eine Mischung aus Literatur und sportlichem Wettkampf, gepaart mit hoher Publikumsinteraktion. Was in Deutschland seit über 20 Jahren ein Erfolgsrezept für anspruchsvolle und unterhaltsame Shows ist, konnte sich auch in Höchstadt einen festen Platz im Veranstaltungskalender sichern. Bei der elften Ausgabe des Dichterwettstreits heute um 20 Uhr in der Fortuna Kulturfabrik gibt es wieder genug Platz für alle, teilen die Organisatoren mit. Die letzte Ausgabe ging erstmals im Kultursaal über die Bühne, und wegen der guten Rückmeldungen bleibt der Dichterwettreit erst einmal auf der großen Bühne.

Groß ist auch das Line-up, das von Moderator Michael Jakob (Zirndorf) handverlesen wurde. Mit Skog Ogvann (Leipzig), Pascal Simon (Regensburg), Lenny Felling (Mainz), GAX (Frankfurt am Main), Teresa Reichl (Regensburg) und Eberhard Kleinschmidt (Braunschweig) kommen sechs Slammer, die im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs sind. Aber auch lokaler Nachwuchs hat sich gemeldet: Die 15-jährige Antanasia Argentum aus Höchstadt greift ebenfalls ins Slam-Geschehen ein. Die Slammer haben jeweils maximal sieben Minuten Zeit, um ihre Texte vorzutragen, und werden anschließend vom Publikum bewertet.

Die Zuschauer dürfen sich auf einen abwechslungsreichen, unterhaltsamen wie nachdenklichen Slam-Abend freuen, mit Poesie, wie sie immer sein sollte: live und mitreißend. Der Eintritt kostet an der Abendkasse sechs Euro, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. red