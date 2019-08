Drosendorf vor 11 Stunden

Veranstaltungen

"Hobby-Drescher" führen Handwerk vor

Nach dem großen Zuspruch in den letzten Jahren veranstalten die Aktiven Bürger Drosendorf (ABD) auch in diesem Jahr wieder ein Dreschfest. Es steht unter dem Motto "Alte Handwerksberufe" und findet am...