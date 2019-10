Hobby Amateurfunk

Funkamateure In Deutschland gibt es über 70 000 lizenzierte Funkamateure, davon rund 70 im Landkreis Kronach. Weltweit sind es etwa drei Millionen, die sich mit dem Hobby beschäftigen.

Dachverband Der Deutsche Amateur Radio Club e. V. (DARC) ist der Dach- und Interessenverband der deutschen Funkamateure und hat etwa 33 000 Mitglieder in rund 1000 Ortsverbänden.

Ortsverband Der Ortsverband Kronach besteht aktuell aus 47 Mitgliedern. Er betreibt unter anderem zu Katastrophenschutzzwecken eine Relaisfunkstelle in Gehülz sowie eine Clubstation. Weitere Informationen und Ansprechpartner: www.darc.de/b21 .

Treffen Monatliche Treffen finden in der Gaststätte "Frische Quelle" in Kronach (Rodacher Straße 30) statt, üblicherweise am letzten Freitag im Monat ab 19.30 Uhr. Die Termine werden im Internet veröffentlicht, Gäste sind immer willkommen.