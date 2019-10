"Hobbädihö!" mit "Boxgalopp"

Der Kreisverein Junge Bürger im Landkreis Forchheim veranstaltet zusammen mit den Jungen Bürgern Heroldsbach sowie der Junge-Bürger-Kreisfraktion zwei Konzerte "Hobbädihö!" mit der Gruppe "Boxgalopp". Diese Konzerte finden am Sonntag, 13. Oktober, um 14 und um 16 Uhr in der Hirtenbachhalle in Heroldsbach statt. Eintritt: Vorverkauf 3 Euro, Abendkasse fünf Euro. Kartenvorverkauf in der Raiffeisenbank Heroldsbach, Volksbank Forchheim und den Vereinigten Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg. Bei dem Musikabenteuer für Groß und Klein gibt es fränkische Kinderlieder zu hören. Die Band um den aus Heroldsbach stammenden David Saam spielt einen bunten Mix aus traditionellen und neuen Ohrwürmern. red