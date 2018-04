Hl. Messe wie einst

Die Laienvereinigung für den klassischen römischen Ritus in der Katholischen Kirche e.V., Pro Missa Tridentina, hält am morgigen Samstag in Bamberg ihre Hauptversammlung ab. Ziel der Vereinigung ist es, die hl. Messe in der Form, wie sie bis 1965 üblich war, der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Sie lädt deshalb zum Pontifikalamt um 10 Uhr in die Jakobskirche ein. Ebenso öffentlich ist der Vortrag um 14.15 Uhr im Spiegelsaal der Harmonie am Schillerplatz: Prof. Peter Kwasniewski spricht zum Thema "Im Herzen der heiligen Messe: Zwölf Glaubenswahrheiten im römischen Kanon". red