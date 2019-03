Zu einen musikalischen Spaziergang mit Liedern aus 160 Jahren Chorgeschichte, ausgewählt vom treuen Publikum, lud die Liedertafel Roßfeld-Rudelsdorf in ihrer Matinee im Jagdschloss Bad Rodach ein. "Hits von damals und heute - Das Beste aus 160 Jahren Liedertafel Roßfeld-Rudelsdorf" war das Motto. Beschwingt und unterhaltsam führte Brigitta Puhr die Gäste durch das Programm - von bewährten Klassikern bis hin zum modernen Gospel. Die Freude am Singen merkte man der Liedertafel an, als sie im Wechsel von Frauenchor, gemischtem Chor und Männerchor das 160-jährige vereinseigene Liedrepertoire lebendig werden ließ. Das Roßfelder Frauen-Sextett sorgte zum Schluss mit seinem Statement "In jeder Frau steckt ein Stück Hefe" für tosenden Applaus. Mit einem Blumenstrauß bedankte sich Christine Hofmann, Vorsitzende der Liedertafel, bei der Chorleiterin Elvira Löwel für deren unermüdlichen Einsatz. Ebenso dankte Hofmann Markus Ewald, der einige Lieder am Klavier begleitete. Da bekanntlich "Spazierenhören" hungrig macht, wurde das anschließende leckere Büfett von allen Gästen gerne in Anspruch genommen. R.B.