Werner Dietz spielt am Samstag, 1. Juni, bekannte Schlager und Evergreens im Treff am Bürglaßschlösschen. Alle, die gerne tanzen oder einfach in gemütlicher Runde bekannten Melodien lauschen wollen, sind willkommen. Los geht es um 14 Uhr. Um eine Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 09561/94415. Der Eintritt ist frei, und natürlich werden alle Gäste auch mit Getränken und Speisen bewirtet, heißt es in einer Mitteilung. red