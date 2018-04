Hits aus großen Musicals

Im 20. Jubiläumsjahr lädt das "Hirschaider Blech" zu seinem Frühjahrskonzert am Samstag, 14. April, um 20 Uhr zur "Nacht der Musicals" ein. Zeitlose Klassiker der Musicalgeschichte und Hits aus aktuell laufenden Musicals vereinen sich in der "Nacht der Musicals" zu einem mitreißenden Konzerterlebnis.

Besinnliche Balladen aus "Die Schöne und das Biest" und "Elisabeth" fehlen dabei ebenso wenig, wie die geheimnisvollen Rhythmen Afrikas aus "Der König der Löwen". Weitere Highlights sind unter anderem Melodien aus "Les Misérables", aus dem Musical "Tarzan" und natürlich auch aus aktuellen Musicals wie "Hinterm Horizont" von Udo Lindenberg.

Die "Nacht der Musicals" lässt die Besucher laut Veranstalter teilhaben an den bewegendsten Musikstücken der Musicalgeschichte. Die Veranstaltung findet im Musikzentrum, Leimhüll 33, statt. red