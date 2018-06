Hits aus der Jugendzeit

Gute Resonanz





Musikklassiker





Freier Eintritt



Die Band "WART a-moll" ist in der heimischen Musikszene bestens bekannt, dingeln doch die fünf smarten Musiker zu den großen Events quer durch den Landkreis Lichtenfels und sogar durch ganz Oberfranken.Heuer kommen sie schon zum siebten Mal in Folge zur Mistelfelder Kerwa, um dort am Kirchweihsamstag, 30. Juni, im Gasthof Fischer für beste Unterhaltung zu sorgen.Der Stammtisch "Die Unverbesserlichen" sowie der Mistelfelder Fan-Club "Bayern Bomber", die seit vielen Jahren die weltliche Kirchweih ausrichten, brauchten aufgrund der guten Resonanz der Kirchweihbesucher im vergangenen Jahr nicht lange überlegen, um die Band ein weiteres Mal zu engagieren.Seit über 15 Jahren ist die Band "WART a-moll" ein Garant für meisterhaft interpretierte Musikklassiker der vergangenen Jahrzehnte.Mit dem Motto "Hits Eurer und unserer Jugend" spielt die Band mit Songs von beispielsweise Albert Hammond , STS, den Beatles, C.C.R., West Coast Music der Eagles, den Rolling Stones, Toto, Dire Straits , Status Quo, ELO und vielen weiteren weltbekannten Künstlern bei den großen Events in der Region."Hier werden Ihre Ohren Augen machen!" haben sie sich als Slogan auf die Fahne geschrieben.Der Barbetrieb mit verschiedenen Cocktails wird bei den Besuchern für beste Stimmung in einer hoffentlich lauen Sommernacht sorgen. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist natürlich frei.