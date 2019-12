Historisches

Überlänge Die Hypo Tirol AlpenVolleys Haching schlugen die SVG Lüneburg in der Volleyball-Bundesliga am Samstag mit 3:1. Nichts Unerwartetes. Außergewöhnlich war der dritte Satz: Der ging mit 50:48 und nach dem 16. Satzball, dem zehnten in Serie, an die Gastgeber. Die Lüneburger hatten zehn Satzbälle vergeben. mis