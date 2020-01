Historischer Verein lädt zum Vortrag ein

Der Historische Verein Bamberg lädt ein zum Vortrag "Zur Geschichte und Gegenwart der Bamberger in Posen". Zwischen 1719 und 1750 sind mehrere Hundert Einwohner aus Bamberg und Umgebung in die polnische Stadt Posen (Pozna) ausgewandert. Auch im 21. Jahrhundert sind die ehemaligen Bamberger in der Posener Stadtlandschaft sehr präsent und gut organisiert. Die Referentin Ewa Herber skizziert die Geschichte der Bamberger in Posen und geht auf die Besonderheit ein, dass die Stadt Posen auch Gegenstand europäischer Politik und mal polnisch, mal preußisch war. Der Vortrag findet am Freitag, 17. Januar, um 19.30 Uhr in der Otto-Friedrich-Universität, Institut für Katholische Theologie, An der Universität 2, Hörsaal U2/00.25, statt. Der Eintritt ist frei. red