Der nächste Stammtisch des Historischen Vereins Landkreis Haßberge findet am Donnerstag, 11. Juli, ab 19 Uhr im Brauereigasthof Bayer in Theinheim statt. Nach der Vorstellung des Halbjah-resprogramms Herbst/Winter steht ein Kurzvortrag zum Thema "Steigerwald im Mittelalter" an. In unmittelbarer Nähe von Theinheim finden sich Siedlungswüstungen, wie Schulter im Schulterbachtal, oder zahlreiche Kulturlandspuren in alt wirkenden Wäldern. Auch Nichtmitglieder sind zu dem Treffen willkommen. red