Historischer Verein hält Stammtisch

Der Historische Verein im Landkreis Haßberge hält am Donnerstag, 9. Januar, ab 19 Uhr seinen Stammtisch im Gasthaus "Drei Linden" in Knetzgau ab. Dabei wird das Halbjahresprogramm vorgestellt. Auch Nichtmitglieder sind willkommen, teilt der Verein mit. Bereits um 18 Uhr bietet Elisabeth Ambros eine Führung durch die St.-Bartholomäuskirche an. Bedeutende Künstler wie Johann Peter Wagner, Joseph Halbig, Johann Peter Herrlein und Eulogius Böhler haben den Innenraum des Gotteshauses geprägt. red