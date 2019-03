Historischer Stadtspaziergang

Die Tourist-Information Bad Brückenau bietet am kommenden Samstag, 23. März, einen historischen Stadtspaziergang an. Dabei erfahren die Teilnehmer einiges über die Geschichte der Stadt. Die Führung hat Roland Heinlein. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Tourist-Information am Alten Rathaus in Bad Brückenau. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 09741/ 804 11. sek