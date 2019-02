Unter dem Motto "Historischer Stadtspaziergang" findet am kommenden Samstag, 23. Februar, eine anschauliche und unterhaltsame Exkursion durch Bad Brückenau statt. Stadtführer Roland Heinlein erklärt dabei die Geschichte der Stadt. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Tourist-Information am Alten Rathaus. Eine weitere Führung findet dann am 9. März statt. sek