Historischer Stadtspaziergang

Einen historischen Stadtspaziergang bietet die Stadt Bad Brückenau am Samstag, 9. Februar, an. Treffpunkt ist um 14 Uhr in der Tourist Information Bad Brückenau. Roland Heinlein führt die Gäste durch Bad Brückenau und berichtet dabei über die historische Entwicklung. Die einstigen Stadtmauern, aber auch die Geschichte des damaligen Stadtbrandes werden dabei in den Spaziergang integriert. Die Tour führt bis in den Siebener Park und seinen Stellen zu Ehren der sieben Bürger, die einst die Heilquelle mit den noch heute so wertvollen Inhaltsstoffen erschaffen haben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. sek