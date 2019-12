Historischer Markt in Sand

Einen historischen Weihnachtsmarkt veranstaltet die Keltische Interessengemeinschaft "Brennos Freunde" mit dem Weingut A & E Rippstein am heutigen Samstag und morgigen Sonntag in der Sandgasse, (das ist eine der ältesten Straßen in Sand). Beginn ist am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 12 Uhr. Mit neuen Ständen, Illuminationen und Aktionen soll der historische Markt die Besucher anziehen. Und das steht alles auf dem Programm: Handwerkskunst, Musik, Lichterglanz und Feuerzauber, Krippenausstellung sowie historische Weihnachtskarten und Zinnfiguren, Goldschmied, Glasbläser, Porträtmaler, Schlittenbauer sowie Hutzeln - und natürlich Wein. Der Nikolaus kommt am Sonntag gegen 16 Uhr. red