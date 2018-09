Historischer Handwerkermarkt

Am Samstag und Sonntag findet jeweils von 10 bis 18 Uhr im Fränkische-Schweiz-Museum in Tüchersfeld der historische Handwerkermarkt. Wie jedes Jahr am dritten Wochenende im September zeigen Meister ihres Fachs große Handwerkskunst. An zahlreichen Ständen im Museumshof und in den Gebäuden öffnen sich so Einblicke in die Herstellung besonderer oder alltäglicher Dinge. Große Beachtung erfährt zum Beispiel der Bäcker, wenn er den alten Museumsbackofen anschürt. Selbstverständlich haben die Marktbesucher die Chance, die aktuelle, sehr erfolgreiche Sonderausstellung "Söldner, Schrecken, Seuchen. Franken und Böhmen im Dreißigjährigen Krieg" zu sehen. red