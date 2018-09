Historische Wanderung zum Tag der Regionen

Regionale Besonderheiten in den Fokus stellen, das will der "Tag der Regionen", der in diesem Jahr zum 20. Mal stattfindet. Im Zeitraum um das Erntedankfest sind regionale Initiativen, Vereine, Kommunen und Firmen dazu aufgerufen, sich mit Aktionen zu beteiligen. In Zusammenarbeit mit dem Abt-Degen-Weintal bietet Fünf-Sterne-Wanderwart Udo Rhein in diesem Rahmen erstmals eine historische Wanderung mit Weinprobe an. Treffpunkt ist am Sonntag, 23. September, um 10 Uhr an der Kirche in Zell am Ebersberg. Drei Stunden sind eingeplant für die Strecke, die teilweise über Naturpfade führt, aber leicht zu bewältigen ist. Vorbei an Weinbergen und am ehemaligen Schlossgarten geht es in einem kurzen Aufstieg auf das Plateau der ehemaligen Burg Ebersberg. Weiter geht es, am Eselsbrunnen vorbei, zu den keltischen Hügelgräbern und anschließend durch einen zehn Meter tiefen Hohlweg zurück nach Zell. Zwischendurch gibt es eine kleine kostenlose Weinprobe mit Weinen aus dem Abt-Degen-Weintal. red