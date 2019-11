Der Pfarrgemeinderat Trunstadt und die Katholische Erwachsenenbildung laden zu einem Vortrag über die historische Kulturlandschaft Trunstadt am Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr ins Pfarrheim Trunstadt ein. Referent Bruno Kunzmann, Kreisheimatpfleger a. D., führt in seinem Vortrag nicht nur durch die Siedlungsgeschichte der Gemeinde Trunstadt, sondern wird auch über die Kirchengeschichte und die auch jetzt noch vorhandenen Wege in der historischen Kulturlandschaft referieren. Der Vortrag ist eine Bereicherung für alle Bürger und insbesondere relevant für diejenigen, die dieses Schutzgut für kommende Generationen erhalten und pflegen. red