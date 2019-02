Historische Hörstation Friedrich Rückert wird wiederbelebt

Im Coburger Puppenmuseum wird die wertvolle historische Hörstation Friedrich Rückert wiederbelebt. Der Freundeskreis Coburger Puppenmuseum hat seine Hauptversammlung abgehalten. Vorsitzende Ragida Deeb begrüßte die Teilnehmer und freute sich, dass auch dieses Jahr Oberbürgermeister Norbert Tessmer an der Versammlung teilnahm. Der Freundeskreis - so referierte Deeb - habe im vergangenen Jahr wiederum einige Projekte gefördert und finanziert: Das Museum sei jetzt im Deutschen Kindermuseumsführer gelistet. Die Werbekampagne 30 Jahre Puppenmuseum sei finanziell unterstützt worden. Das Steiff-Expertenwochenende habe auch eine Unterstützung des Museums bekommen. Die beiden Museumsleiterinnen Christine Spiller und Jana Wieschollek trugen in diesem Zusammenhang die große Bitte vor, das einmalige Museumsstück Hörstation Friedrich Rückert wieder in Funktion zu bringen. Der Verein stimmte einstimmig zu mit einer Deckelung der Kosten. Christine Spiller bedankte sich und sagte auch allen Helfern aus dem Freundeskreis herzlichen Dank für die vielen Dienste im Museum.

Routiniert führte der OB die Neuwahlen durch. Der gesamt Vorstand wurde wiedergewählt, als Zweiter Vorsitzender stellte sich das Gründungsmitglied Rainer Oertel zur Verfügung. red