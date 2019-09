Historische Fotos von Ludwigsstadt auf einer CD

Im Jahr 1269 wurde Ludwigsstadt erstmals urkundlich genannt. Das 750. Jubiläum wurde heuer mit einem bunten Veranstaltungsreigen gefeiert. Großen Anklang fanden die historischen Fotos, die zum Festkommers gezeigt wurden. Diese sind nunmehr auf CD im Ludwigsstädter Rathaus erhältlich.

Ein wunderbares Auftakt-Konzert, ein Festkommers mit einem vielseitigen Rahmenprogramm und einem stimmungsvollen Fackelzug, ein großer 750-Jahr-Markt mit vielen Aktionen in der Innenstadt, spannende Ausstellungen mit Bildern sowie markanten Meilensteinen der Stadt-Geschichte - die Veranstaltungsreihe, die die Projektgruppe aus Vertretern örtlicher Vereine, weiteren Engagierten sowie Bürgermeister Timo Ehrhardt an der Spitze in Kooperation mit der Stadt Ludwigsstadt auf die Beine gestellt hatte, konnte sich sehen lassen. Das Jubiläums-Programm zog dann auch eine überwältigende Anzahl an Besuchern in die Stadt.

150 Bilder und ein Begleittext

Einen beeindruckenden Höhepunkt des Veranstaltungsreigens hatte der Festkommers am 4. Mai in der Hermann-Söllner-Halle gebildet. Das Rahmenprogramm umfasste insbesondere eine Aufführung der Theatergruppe der Grundschule Ludwigsstadt sowie einen interessanten Diavortrag mit vielen geschichtlichen Bildern, konzipiert von Kreisheimatpfleger Siegfried Scheidig. Die vielen Besucher zeigten sich tief beeindruckt von der spannenden Foto-Dokumentation, die - auf vielfachen Wunsch seitens der Bevölkerung - nunmehr auf einer käuflich zu erwerbenden CD festgehalten wurde. Darauf enthalten sind - neben den über 150 Fotos - auch ein Begleittext mit wissenswerten Informationen zu jedem Bild. Die Bilddokumente stammen aus verschiedenen Quellen, so dem Staatsarchiv Bamberg, dem Stadtarchiv Ludwigsstadt, dem Schiefermuseum Ludwigsstadt, dem Fotoarchiv Siegfried Scheidig aus Lauenstein sowie privaten Quellen. Die sehr zeit- und arbeitsaufwändige Zusammenstellung der Texte und Bilder oblag erneut Siegfried Scheidig.

Die Bilder-CD "750 Jahre Ludwigsstadt - in Bildern" ist in der Stadtkasse im 2. Stock des Rathauses zum Preis von jeweils 15 Euro erhältlich. hs