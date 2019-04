Historische Bilder

"Es war viel los in den letzten vier Jahrzehnten in der Stadt und im Landkreis Stadtsteinach" - so lautet der Vortrag des CHW (Colloquium Historicum Wirsbergense), der am Mittwoch im katholischen Pfarrheim in Stadtsteinach um 19 Uhr stattfindet. Der Referent und Kulmbacher Stadtarchivar Erich Olbrich berichtet über viele Ereignisse in und um Stadtsteinach und stellt viele bislang unbekannte Bilder und Fotos vor. Eintritt frei. red