Die VHS der Stadt Höchstadt lädt wieder zu einer historischen Altstadtführung in Höchstadt am Freitag, 13. September, von 16 bis 18 Uhr ein. Beginn ist am Marktbrunnen am Marktplatz. Für die Führung wird ein Kostenbeitrag erhoben. Eine Anmeldung ist bei der VHS unter Telefon 09193/503316-322 oder per E-Mail an jasmin.reinhardt@fortuna-kulturfabrik.de möglich. Kurzfristig Entschlossene zahlen bei der Gästeführerin. red