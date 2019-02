Hirtensteg wird saniert

Über die Ausweisung eines Baugebietes "Am Steinbruch" wird am kommenden Montag, 25. Februar, bei der Sitzung des Marktgemeinderates von Marktrodach gesprochen. Unter anderem geht es auch noch um die Erneuerung des Hirtenstegs im Gemeindeteil in Unterrodach sowie die Einführung einer kommunalen Verkehrsüberwachung. Beginn ist um 19 Uhr im Feuerwehrzentralhaus. red