Hirte und Politiker

Es gab Zeiten, da wurden die Führer von Stämmen und Völkern auch Hirten genannt. Da ragt zum Beispiel König David im Volk Israel heraus, der ja selbst ein Hirte war, bevor er König des Volkes Israel wurde. Aber würden Sie heute noch so einen unter den Regierenden der Erde finden, den Sie auch getrost Hirte nennen könnten? Also, mir fällt da spontan keiner ein. Mit dem Attribut, ein Hirte zu sein, könnte sich wohl auch kein Berufspolitiker der heutigen Zeit schmücken: Ehrlichkeit, fachliche Kompetenz, Weitsicht, diplomatisches Geschick, souveräner Umgang mit den Medien, Durchsetzungsvermögen, Gradlinigkeit und eventuell noch Führungsstärke, um nur einige Dinge aufzuzählen, die da gefragt sind. Also, alles Dinge, die wir bei Politikern, die aus der Amateurliga kommen, so wie es bei einem Führer eines großen westlichen Staates der Fall ist, schmerzlich vermissen. Auch bei den Profis gibt es viele Defizite, aber wer ist schon vollkommen? Im Evangelium des 4. Ostersonntags spricht Jesus von sich als dem guten Hirten. Ein Hirte, der sogar sein Leben gibt für die ihm anvertrauten Schafe. Ein ganz anderer Typ von Menschenführer, als die, die wir aus der Geschichte und der Gegenwart kennen. Bei ihm geht es nicht um Macht, Einfluss, Ruhm und Geltungssucht. Bei ihm geht es darum, authentisch zu sein. Seine Botschaft, sein Leben, sein Schicksal gehören untrennbar zusammen. Er hat eine radikale Liebe verkündet, gelebt und hat sie durchgehalten bis zum bitteren Ende. Seine Auferstehung ist und war die Bestätigung seines authentischen Lebens, durch seinen, durch unseren Vater im Himmel. Wo es uns auch gelingt, authentisch zu lieben, zu leben, da findet auch bei uns Auferstehung statt, an jedem Ort, zu jeder Zeit.



Ralph Walta ist Pastoralreferent im Seelsorgebereich Coburg Stadt-Land und Dekanatsjugendseelsorger.