Hirschtalg und Balsam von Wildschweinen

Die Arnika-Akademie bietet am Samstag, 26. Oktober, einen Kurs über Verwendung und Wirkung von Wildtierfetten an. Die Teilnehmer erhalten Einblicke über Gewinnung, Verarbeitung, Zubereitung und deren Wirkung. Der Kurs findet von 9 bis 17 Uhr in der Arnika-Akademie Teuschnitz, Schulstraße 5, statt. Die Anmeldung erfolgt bei Carola Krüger, TEH-Praktikerin, Arnikaverein Teuschnitz, carola_krueger@web.de, Rufnummer 036764/80830. Anmeldeschluss ist Montag, 21. Oktober. Mindestteilnehmerzahl liegt bei sechs, maximal zehn Teilnehmer. Nähere Infos unter www.teuschnitz.de/arnika-akademie/veranstaltungsangebot. red