Hirschaider müssen mehr für Wasser zahlen

Bei den Millionenbeträgen, die der Markt in seine Wasserversorgung investieren muss, kommt, was kommen muss: Das Wasser aus der Leitung wird teurer! Der Marktgemeinderat einigte sich in seiner letzten Sitzung auf eine Anhebung der Verbrauchsgebühr von 1,52 auf 1,70 Euro (plus sieben Prozent Mehrwertsteuer) pro Kubikmeter und das rückwirkend zum 1. Januar 2019 bis Ende 2021. Die Grundgebühr für die Wasserzähler wurde nicht verändert.

Wie berichtet, muss Hirschaid einen großen Investitionsstau abbauen, um auch in langen Dürre- und Hitzeperioden genügend Trinkwasser für den Bedarf der über 12 000 Einwohner sowie der zahlreichen Gartenbesitzer bereitzuhalten.

Bürgermeister Klaus Homann hatte schon einmal kurz davor gestanden, die Wasserentnahme zu reglementieren. Inzwischen zeigen aber einige Maßnahmen Wirkung: Nach dem Anschluss eines separaten Brunnens für die Brauchwasserbereitung der Frankenlagune und dem Anzapfen der Fernwasserversorgung sowie der Anbindung eines neuen Tiefbrunnens hat sich die Situation entschärft. Weitere Investitionen in neue Hochbehälter oder die Sanierung der Kälberbergquellen werden folgen.

Da es zu den Kosten keine Staatszuschüsse gibt, müssen die Aufwendungen in den Ausbau der Wasserversorgung vollständig auf die Verbraucher umgelegt werden. Der Bürgermeister: "Die Wassergebühren müssen kostendeckend sein!" In den letzten Jahren waren sie es nicht immer; es gilt einen auf 116 000 Euro angehäuften Fehlbetrag auszugleichen und in die schwarzen Zahlen zu kommen.

Die Gemeindeverwaltung hatte sich dafür eine Anhebung des Kubikmeterpreises auf 1,79 Euro ausgerechnet und dabei die kalkulatorischen Zinsen bis 3,5 Prozent ausgereizt. CSU-Fraktionssprecher Heinrich Dorf erinnerte an das Ziel 2,5 Prozent, während sich Kurt Barthelmes von der WG Regnitzau für zwei Prozent Zins auf die Investitionen der Marktgemeinde einsetzte. Ein höherer Zinssatz wäre bei derzeit unter einem Prozent Guthabenzinsen übertrieben, meinte Barthelmes.

Udo Wüst (Freie Wähler) war dennoch mit der Gebührenregelung unzufrieden. Sie bietet ihm zu wenig Anreize, beim Wasserverbrauch zu sparen.

Guten Rat holte sich die Marktgemeinde für eine zukunftsweisende Energieversorgung des Wärmeverbunds "Franken-Lagune". Der Vertrag mit den Bayernwerken wurde zum Jahresende gekündigt. Das Planungsbüro Torsten Ladehof gab nach gründlicher Prüfung aller Alternativen die Empfehlung, ab 2020 in Eigenregie ein Erdgas-Blockheizkraftwerk mit 100 kW zu betreiben.

Eventuell Betriebspause nötig

Wie der Übergang von der alten auf die neue Anlage bewerkstelligt wird, ist noch ungeklärt. Unter Umständen wird zum Jahreswechsel eine Betriebspause erforderlich.

Die Energiekosten des Wärmeverbunds "Franken-Lagune" belaufen sich auf über 400 000 Euro im Jahr. Um das günstigste Angebot für Erdgaslieferungen an die kommunalen Liegenschaften zu erhalten, bedient sich der Markt Hirschaid weiter der vom Bayerischen Gemeindetag empfohlenen Kubus GmbH. Sie nimmt eine Erdgasbündelausschreibung für den Zeitraum 2021 bis 2024 vor.