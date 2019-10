Hirschaider CSU setzt wieder auf Klaus Homann

Bei der Nominierung des Bürgermeisterkandidaten in Hirschaid setzt die Hirschaider CSU weiterhin auf Klaus Homann. Bei der Nominierungsversammlung wurde der amtierende Erste Bürgermeister mit 92,7 Prozent der Stimmen als Kandidat für die Wahl im März 2020 ins Rennen geschickt, berichten die Christsozialen in ihrer Mitteilung.

Zuvor war Homann auf die Errungenschaften der letzten sechs Jahre in der Marktgemeinde eingegangen. So sei etwa der Ärztestandort in Hirschaid gesichert, die Hochwasserfreilegung fertiggestellt und der Ausbau und die Sanierung der Trinkwasserversorgung mit einer Gesamtsumme von über vier Millionen laufe auf Hochtouren. Ein Nahversorgungszentrum mit Tankstelle werde in Kürze in Sassanfahrt eröffnet und sichere die Versorgung der Bevölkerung im westlichen Gemeindeteil. Auch beim leidigen Thema ICE hätten einige Erfolge erzielt werden können.

Viele Herausforderungen

Stolz war der Bürgermeister auch auf die Ernennung Hirschaids zur Fair-Trade-Kommune, die vor allen Dingen bei den Kindergärten und Schulen eine Initialzündung ausgelöst habe - etwa in ökologischen Aktionen. Bei allen Planungen sei in der letzten Wahlperiode großer Wert auf Bürgerbeteiligung und Transparenz gelegt worden. Als große Herausforderungen der nächsten Jahre nannte Homann eine Problemlösung beim ruhenden und stehenden Verkehr sowie der Schaffung von kostengünstigem Bauland sowie bezahlbaren Mieten. Auch der Öffentliche Personennahverkehr werde die Kommune vor große Herausforderungen stellen. red