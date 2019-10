Hirschaid muss sparen

Bremsspuren der Weltwirtschaft lassen sich jetzt auch schon in den kommunalen Haushalten erkennen: Hirschaid muss in diesem Jahr gehörig zurückrudern, um den Ausfall von 1,6 Millionen Euro Gewerbesteuer zu verkraften. Die vom Marktgemeinderat zur Gegenfinanzierung beschlossenen Einsparungen bzw. Verschiebungen werden sich zum Teil wiederum auf Handwerker und Lieferanten auswirken. Einige Aufträge werden Jahre später erteilt, andere vielleicht gar nicht.

Seit Juni weiß die Gemeindeverwaltung, dass beim größten Gewerbesteuer-Zahler der Marktgemeinde ein "deutlicher Einbruch bei der Gewerbesteuerveranlagung" zu verzeichnen ist. Der Rückgang beläuft sich ab 2019 auf rund 1,3 Millionen Euro. In ein paar Jahren sei wieder mit einer Verbesserung zu rechnen, zitierte Bürgermeister Klaus Homann (CSU) eine Information der Unternehmensleitung.

Einsparmöglichkeiten

Im Juli dann wurde bekannt, dass auch der zweitgrößte Gewerbesteuer-Zahler Hirschaids weniger in die Gemeindekasse abführen wird. Zunächst war von einem Rückgang um 500 000 Euro für zwei Jahre die Rede, inzwischen werden hier doch wieder wenigstens 56 000 Euro in 2019 und 2020 erwartet. Tatsächlich ist in der Zwischenzeit das Gewerbesteuer-Aufkommen des Marktes von veranschlagten 4,5 Millionen Euro auf 2,9 Millionen Euro gesunken.

Der mit dieser Entwicklung konfrontierte Rechnungsprüfungsausschuss hat unterdessen Einsparmöglichkeiten gefunden, um den Einnahmeausfall zu kompensieren. Die geplanten Eingriffe sind der Rechtsaufsichtsbehörde genug; das Landratsamt verzichte auf die Verabschiedung eines Nachtragshaushalts, berichtete Homann in der Sitzung des Marktgemeinderats.

Zunächst sinkt mit der Gewerbesteuer-Einnahme auch die Gewerbesteuer-Umlage, nämlich um 284 000 Euro. Sodann wurden einige Sparmaßnahmen beschlossen: Aufgrund des fehlenden Planfeststellungsbeschlusses der Regierung von Oberfranken kann Hirschaid im Zusammenhang mit dem Ausbau der ICE-Strecke anfallende Abwasser- und Wasserversorgungsbauten verschieben. Dadurch werden in diesem Jahr 472 000 Euro "frei". 160 000 Euro werden eingespart, weil im Friedhof von Hirschaid erst einmal nur die Urnengräber erweitert werden. Das Projekt "Friedwiese" muss warten. Auf unbestimmte Zeit wird die Voruntersuchung für neue Brunnen im Westen der Marktgemeinde vertagt, so dass 100 000 Euro eingespart werden können. Zudem wird ein Haushaltsausgaberest von 25 000 Euro aufgelöst.

Der Bau- und Umweltausschuss hat beschlossen, in der Regnitz-Arena auf die Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik zu verzichten. Dadurch werden 35 000 Euro eingespart. 30 000 Euro werden bei der Wasserversorgung im Bereich Pf.-Karl-Straße, Kanalstraße und Schultheißenbrandstraße erübrigt. Schließlich muss noch die allgemeine Rücklage im Umfang von 418 500 Euro abgesenkt werden, um den Gemeindehaushalt 2019 über die Runden zu bringen.

Räte stimmen Konzept zu

Einmütig stimmte der Marktgemeinderat diesem Konzept zu, wohl wissend, dass einige der Projekte in den nächsten Jahren dann doch gestemmt werden müssen. Kurt Barthelmes vermisste denn auch "substanzielle Einsparungen". Die Antwort darauf wird Kämmerer Christian Kropfelder wohl erst mit dem nächsten Haushaltsplan geben.