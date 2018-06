"Hirschaid leuchtet" rund um Rathaus und Kirche

Einmalige Atmosphäre





Acht bunte Nächte



Bereits zum 46. Mal bringt das Regionalmanagement Oberfranken Offensiv e. V. eine oberfränkische Gemeinde zum Leuchten. Vom 23. Juni bis 1. Juli sind die beeindruckenden Lichtinstallationen in Hirschaid zu bewundern. Staatsministerin Melanie Huml CSU ), Vorsitzende von Oberfranken Offensiv, gibt am heutigen Samstag nach Einbruch der Dunkelheit den Startschuss für das Lichtevent "Hirschaid leuchtet". Feierliche Eröffnung mit musikalischem Rahmenprogramm ist ab 21 Uhr.Seit Tagen waren die Studenten des Studiengangs Innenarchitektur der Coburger Fakultät für Design wieder damit beschäftigt, Kabel zu verlegen, Leuchten auszurichten und Glühbirnen zu testen. Projektleiter Michael Müller und seine Studenten sorgen laut der Mitteilung für eine einmalige abendliche Atmosphäre im Ortskern.Die nächtlichen Illuminationen konzentrieren sich auf den Bereich rund um das Rathaus und die St.-Vitus-Kirche. Diese werden acht Nächte lang immer nach Einbruch der Dunkelheit bis zum 1. Juli zu sehen sein.Die Verantwortlichen von Oberfranken Offensiv und des Marktes Hirschaid laden die Öffentlichkeit zur Eröffnungsfeier am Kirchplatz mit musikalischem Rahmenprogramm heute ab 21 Uhr ein. Die offizielle Eröffnung findet schließlich um circa 22.30 Uhr durch Melanie Huml statt.