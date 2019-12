Hirsch und Reh von Pkw erfasst

Zu einem Wildunfall kam es am Dienstagabend auf der Staatsstraße 2790 kurz vor Neuwirtshaus. Ein BMW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit einem Hirsch nicht mehr verhindern. Das Tier flüchtete in den Wald. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Ein VW-Fahrer erfasste am frühen Mittwochmorgen auf der Staatsstraße 2290 von Sulzthal in Richtung Euerdorf ein Reh. Das Tier starb. Der Schaden stand noch nicht fest. pol