"Hip-Hop-Dings" im Jukuz

Das Jugend- und Kulturzentrum (Jukuz) soll als kultureller und musikalischer Begegnungsort genutzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Kissingen. In Zusammenarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in und um Bad Kissingen sollen daher wieder regelmäßig Konzerte stattfinden. Los geht es am Samstag, 7. September, mit "Hip-Hop-Dings", veranstaltet von der Stadtjugendarbeit.

Schon vor einigen Jahren gab es die Veranstaltungsreihe "Jukuz-Konzerte". Diese soll nun nicht nur wieder aufleben, sondern auch ein neues Gesicht bekommen, so die Mitteilung der Stadt. Ein erster Schritt sei bereits im vergangenen Jahr getan worden. Die Band Soundladen stand auf der Jukuz-Bühne, und auch die Herzen der kleinen Musikbegeisterten schlugen höher, als Kizz-Rock und Herr-H ihre Songs zum Besten gaben. Das "Hip-Hop-Dings" an diesem Samstag beginnt um 17 Uhr und wird bis 24 Uhr mit Musik, afrikanischer Feinkost und Kreativstationen gefeiert.

Open-Mic-Session

Für alle, die selbst mal am Mikrofon stehen und ihre Texte zum Besten geben wollen, wird es eine Open-Mic-Session geben, die mit Beats von DJ J1S begleitet wird. Im Anschluss startet das Line-up ab 20.45 Uhr mit Lauertal Connection, Noodlez, Keim-30 und Big & Smart. Den Abschluss bilden Bico & Kidsoul. Manch einer dieser Künstler performt alleine, andere bilden eine Gruppe von vier Personen - aber alle kommen sie aus der Region. red