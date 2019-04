Hiobs Botschaften

Hiobsbotschaften kennen wir. Doch was sind eigentlich die Botschaften von Hiob?

Diesen Fragen geht Jürgen Wolff auf Einladung des Bayreuther Freundeskreises der Evangelischen Akademie Tutzing am Mittwoch, 10. April, um 19 Uhr im Seminarraum im Hof des Evangelischen Bildungswerks nach.

Das Schicksals Hiobs und die damit verbundenen Interpretationen und Deutungen über die Entstehung von Leid stehen im Mittelpunkt des Vortrags. Welche Antwort kann Religion - hier am Beispiel der Hiobsgeschichte - auf diese Thematik geben? Was können wir daraus für uns mitnehmen? Was können wir mit Verweis auf Hiob leidenden Menschen sagen? red