Hinweisschilder sind verschwunden

Ein Dieb hat am Parkplatz Zeiler Käppele Hinweisschilder entwendet. Die Zeichen waren an einem Holzpfahl befestigt, der in den Boden gerammt war. Die Schilder blieben trotz Absuche unauffindbar. Der Kirchenstiftung Zeil entstand ein Schaden von etwa 40 Euro. Die Tat wurde in der Nacht zum Mittwoch begangen. Hinweise erbittet die Polizei Haßfurt, Ruf 09521/9270.