Hinweise zum WOD-Festival

Die Stadtverwaltung Lichtenfels weist aus Anlass des am Freitag und Samstag, 4. und 5. Oktober, in und an der Stadthalle Lichtenfels stattfindenden "Way Of Darkness"-Festivals auf Folgendes hin: Die Stadt Lichtenfels wird für das Festival verkehrsrechtliche Anordnungen treffen. Diese Verkehrsregelung gilt bis einschließlich Sonntag, 6. Oktober, 12 Uhr. Die Anlieger und Gewerbetreibenden in den betroffenen Bereichen erhalten hierzu noch ein Anschreiben mit näheren Informationen. Der Schützenplatz wird ab Donnerstag, 3. Oktober, 6 Uhr, bis Sonntag, 6. Oktober, 15 Uhr, nicht als öffentlicher Parkplatz zur Verfügung stehen. Für die getroffenen Maßnahmen und die damit verbundenen Einschränkungen bittet die Stadtverwaltung bereits im Voraus um Verständnis. red