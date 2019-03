Hinweis für die Patienten

Der Patientenfürsprecher der Haßberg-Kliniken teilt mit, dass die turnusmäßigen Sprechstunden am Rosenmontag, 4 März, in Haßfurt und in Ebern entfallen. Die nächste Sprechstunde in Haßfurt findet am Montag, 11. März, von 14 bis 15 Uhr im Erdgeschoss (Zimmer E 019) statt. Im Haus Ebern ist der Patientenfürsprecher das nächste Mal am Montag, 1. April, von 15.30 bis 16.30 Uhr im Erdgeschoss ( Zimmer E 06) zu sprechen. In dringenden Fällen ist Kontakt per Telefon unter Ruf 09521/950932 oder per E-Mail patientenfuersprecher@hassberg-kliniken.de möglich. red