Eine 20-jährige Mercedesfahrerin befuhr am Dienstag gegen 21.20 Uhr die Lindenstraße und wollte an der Straßengabelung nach links in die Große Bauerngasse abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie abbremsen, was der hinter ihr fahrende Audi- Fahrer offensichtlich zu spät bemerkte. Es kam zum Zusammenstoß und an beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von rund 2000 Euro.