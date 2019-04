Hintermann passt nicht auf

Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr in Höchstadt in der Erlanger Straße ereignet. Ein 62-Jähriger fuhr mit seinem Auto in Richtung Innenstadt. Er verlangsamte die Geschwindigkeit, um sich zum Linksabbiegen einzuordnen. Dies bemerkte ein nachfolgender 48-Jähriger zu spät, so dass er mit seinem Auto auf das Fahrzeug des vorausfahrenden auffuhr. Der 62-Jährige wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, sein Auto wurde durch den Aufprall aber massiv beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden dürfte rund 21 000 Euro betragen. pol