Am Dienstagvormittag kam es auf der Kronacher Straße in Stockheim zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten. Die Fahrer eines Audi A3 und eines VW Golf mussten in der Ortsdurchfahrt verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinter fahrende Hyundai-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Golf hinten auf. Durch den Aufprall wurde der Golf auf den vor ihm stehenden Audi geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. pol