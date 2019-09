Hintermann fährt auf

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße zwischen Baiersdorf und Bubenreuth kurz vor Baiersdorf ist am Montag gegen 11.35 Uhr ein 82-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Dieser war in Richtung Bubenreuth unterwegs und hatte die Abzweigung zum Wertstoffhof bereits passiert, als im Gegenverkehr ein Mercedes älteren Baujahrs unvermittelt ausscherte, um ein landwirtschaftliches Fahrzeug zu überholen. Der 82-Jährige bremste geistesgegenwärtig und verhinderte so einen Zusammenstoß. Jedoch fuhr das hinter ihm fahrende Auto auf. Sowohl der Landwirt als auch der Mercedesfahrer fuhren weiter. Der 82-Jährige kam mit leichten Verletzungen in die Chirurgie Erlangen. Die Polizeiinspektion Erlangen-Land sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 09131/760514. Bei dem Mercedes handelt es sich um ein älteres Modell (evtl. 230 E oder E-Klasse) mit eckigen Scheinwerfern und schräger Kühlerfront in einer hellen Lackierung. pol