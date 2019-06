Rund 4000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag um 14.30 Uhr in der Karolinenstraße ereignete. Eine 43-jährige Polo-Fahrerin war dort in Richtung Hochstadt am Main unterwegs. Als sie an der Einmündung zur B 173 verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ihr ein 29-jähriger Opel-Fahrer aus Unachtsamkeit auf. Die 43-Jährige klagte über Nackenschmerzen.