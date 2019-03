Hintergrund

Gelände Nach dem Abzug der US-amerikanischen Soldaten 2014, plante die Stadt über das städtebauliche Entwicklungskonzept, was mit den Konversionsflächen geschehen soll. Für Askren Manor, den neuen Stadtteil Bellevue, ist wie für Yorktown Wohnraum vorgesehen. In der alten Ledward-Kaserne an der Niederwerrner Straße baut im Osten die FH Gebäude für ihren internationalen Campus, im Süd-Westen ist bis Mitte des Jahres das Ankerzentrum und im Nord-Westen kommt auf zehn Hektar die Landesgartenschau 2026.

Zuschlag Im August 2018 erhielt die Stadt den Zuschlag von der Bayerischen Landesgartenschau GmbH, im September 2018 nahm der Stadtrat das Angebot an. Wegen des Bürgerentscheids pro Stadtwald und des Ratsbegehrens pro Bürgerpark mit Landesgartenschau vom 20. Januar dieses Jahres, wurde die Planung zunächst nicht fortgeführt.

Wie geht es weiter ?

Als nächstes wird eine Durchführungs-GmbH gegründet. Außerdem kündigte die Verwaltung an, Workshops mit Bürgern und Vereinen sowie Verbänden wie dem Bund Naturschutz zu veranstalten. So wolle man die Ausschreibung des städtebaulichen Wettbewerbs vorbereiten, der bis 2020 einen genauen Entwurf bringen soll. Außerdem kündigte Baureferent Ralf Brettin an, eine Kostenobergrenze festzulegen - insgesamt darf die Landesgartenschau Gesamtkosten von 24 Millionen Euro nicht überschreiten. Zunächst muss das Gelände entsiegelt, bestehende Gebäude abgerissen werden. Danach wird der Boden untersucht, ob und wenn ja wie tief er ausgehoben und durch Mutterboden ersetzt werden muss. Frühestens ab 2022 ist mit ersten Bauarbeiten in Sachen Landesgartenschau zu rechnen. Die Carus-Allee als hainartiges grünes Band durch die Kasernen vom Theodor-Fischer-Platz kommend ist bereits Ende 2020 fertig.