Hintere Stoßstange eingedellt

An einem auf dem Parkplatz des Klinikums abgestellten VW Lupo wurde am Dienstag in der Zeit von 5.40 bis 14.30 Uhr die Stoßstange hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210.